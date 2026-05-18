Nella seconda giornata della World Challenge Cup, Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’oro nell’all around. La gara si è svolta sabato pomeriggio alla Portimão Arena, in Portogallo, dove la ginnasta ha eseguito una performance impeccabile al cerchio, ricevendo un punteggio molto alto dalla giuria. La sua prova ha dimostrato precisione e tecnica, portandola al successo in questa competizione internazionale.

(Portogallo) Sabato pomeriggio alla Portimão Arena, in Portogallo, la musica cambia appena entra in pedana Sofia Raffaeli. Lo sguardo è concentrato, il corpo segue il ritmo con naturalezza assoluta e ogni attrezzo sembra diventare un’estensione delle sue mani. Nella tappa della World Challenge Cup di ginnastica ritmica, la campionessa azzurra ha firmato una prestazione monumentale, conquistando una magnifica medaglia d’oro nell’All-around con il punteggio complessivo di 113.250 (29.450 al cerchio, 28.650 alla palla, 27.300 alle Clavette, 27.850 al nastro). Una prestazione superlativa che l’ha fatta tornare finalmente sul gradino più alto del podio internazionale in questo inizio di stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La prova eccezionale di Sofia Raffaeli le ha consentito di vincere l’oro nell’all around alla seconda giornata della World Challenge Cup. Sabato al cerchio ha raggiunto la perfezione. La giuria l’ha premiata con un punteggio super

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Sofia Raffaeli (ITA) Ball AA 28,35 - WC Sofia 2026

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