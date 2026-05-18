La propaganda razzista dopo la tentata strage a Modena che divide anche la destra

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’attentato avvenuto a Modena, sono state diffuse affermazioni con contenuti razzisti, che hanno generato divisioni all’interno della destra politica. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, portando a interventi ufficiali. Intanto, il Podcast di Fanpage.it, intitolato “Nel caso te lo fossi perso”, fornisce ogni giorno alle 18.00 aggiornamenti sulle notizie più rilevanti, inclusi gli sviluppi legati a questo episodio.

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