La Proloco con il sorriso Il vertice è diventato rosa
La Proloco di Fano ha annunciato il cambio al vertice con l’elezione di una nuova presidente. La scelta è ricaduta su una donna di 40 anni, Eleonora Storoni, che assume così la guida dell’associazione. La decisione segue un percorso di rinnovo e di aggiornamento organizzativo. La nomina è stata ufficializzata durante l’ultimo incontro tra i membri dell’associazione, che si sono riuniti per discutere delle prossime iniziative e delle attività in programma.
La Proloco di Fano riparte da una donna. Da Eleonora Storoni, 40 anni, scelta come nuova presidente al termine dell’assemblea che ha rinnovato direttivo e cariche sociali, chiudendo il mandato di Giacomo Grandicelli e aprendo ufficialmente una nuova fase dell’associazione che vede riconfermata come vice Anna Maria Montefusco. Sabato alla Coop Tre Ponti una serata partecipata con gli oltre 300 soci che hanno già rinnovato la tessera e la campagna tesseramento ancora aperta. Una serata lunga, fatta di applausi, ringraziamenti, ricordi, battute e anche emozione, con al centro il valore del volontariato e il ruolo sempre più centrale della Proloco nella vita della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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