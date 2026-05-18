La Proloco con il sorriso Il vertice è diventato rosa

La Proloco di Fano ha annunciato il cambio al vertice con l’elezione di una nuova presidente. La scelta è ricaduta su una donna di 40 anni, Eleonora Storoni, che assume così la guida dell’associazione. La decisione segue un percorso di rinnovo e di aggiornamento organizzativo. La nomina è stata ufficializzata durante l’ultimo incontro tra i membri dell’associazione, che si sono riuniti per discutere delle prossime iniziative e delle attività in programma.

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