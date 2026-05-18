La premiazione del concorso di pittura Scopri i tesori di Arezzo

Sabato 16 maggio alle 16,30 nella Caurum Hall si è svolta la premiazione del concorso di pittura “Scopri i tesori di Arezzo”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico, con esposizioni di opere realizzate durante il concorso. La cerimonia ha incluso la consegna di premi ai vincitori e un momento di confronto tra gli artisti presenti. La manifestazione si è conclusa con un’installazione collettiva e un rinfresco per gli invitati.

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Arezzo, 18 maggio 2026 – Sabato 16 maggio alle 16,30 alla Caurum Hall è andato in scena un pomeriggio entusiasmante per molti studenti aretini che hanno partecipato alla premiazione del primo concorso di pittura “Scopri i Tesori di Arezzo”, indetto dalla Presidenza del Consiglio Comunale, in collaborazione con l'Accademia dell'Arte Croma diretta dal Maestro Antonio Aceti e organizzato dalla Prof.ssa Olimpia Bruni. L'evento era rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado che, seguiti dai loro insegnanti durante le attività didattiche, hanno realizzato opere in tecniche miste raffiguranti i tesori di cui la città è ricca. La Chimera, Piazza Vasari, La Fraternita dei Laici, La Minerva, le vetrate del Duomo, insomma un particolare che ha colpito la loro fantasia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La premiazione del concorso di pittura “Scopri i tesori di Arezzo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Concorso di pittura Scopri i tesori di Arezzo Sullo stesso argomento «Scopri i tesori di Arezzo» oggi al premiazione del concorso di pitturaArezzo, 16 maggio 2026 – Lunedì 11 maggio ha aperto i battenti la mostra del Primo Concorso di Pittura “Scopri i tesori di Arezzo” rivolto alle... La mostra del Primo Concorso di Pittura “Scopri i tesori di Arezzo” rivolto alle scuole elementari e medieArezzo, 12 maggio 2026 – Ha aperto i battenti lunedì 11 maggio la mostra del Primo Concorso di Pittura "Scopri i tesori di Arezzo" rivolto alle... #Pastoralismo: a #PalazzoPirelli la premiazione del Concorso riservato agli studenti e alle Università. Scopri su #LombardiaQuotidiano l'elenco dei vincitori t.ly/q7QsO x.com Heidi Klum in Elie Saab FW25 alla premiere di La Venus Electrique (La Venere Elettrica) al 79° Festival del Cinema di Cannes reddit Concorso Internazionale di Fotografia, la musica di Taskayali e Santalucia apre la premiazione dei fotografi finalistiArriva al suo momento clou la quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, che dal 7 al 31 maggio sta animando il Museo Duilio Cambellotti con mostre, incontri ed eventi ... radioluna.it Scopri i tesori di Arezzo oggi al premiazione del concorso di pitturaHa aperto i battenti lunedì 11 maggio la mostra del Primo Concorso di Pittura Scopri i tesori di Arezzo rivolto ... lanazione.it