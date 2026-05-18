Una giornata particolare per la piccola Camilla, che ha ricevuto una maglia autografata da Darderi. La bambina si trova a Roma per seguire le cure presso un centro medico, mentre coltiva anche la passione per l’equitazione. La mattina ha partecipato al lancio della monetina al Foro, un momento di grande entusiasmo. Successivamente, ha ricevuto in dono la maglia firmata dall’atleta, un gesto che ha reso il suo giorno ancora più speciale.

È stata una domenica speciale per Camilla. Prima il lancio della monetina sul Centrale del Foro Italico, da protagonista del cerimoniale accanto a Sinner e Ruud, finalisti agli Internazionali. Poi la sorpresa che le ha fatto Luciano Darderi, per scusarsi del gesto involontario di qualche giorno fa: all’ingresso in campo per la semifinale, complice l’eccessiva tensione, si era dimenticato di dare la mano e accompagnare la “mascotte”, con il video dell’accaduto diventato virale sui social. Ieri il numero 16 del mondo, nel frattempo trasferitosi ad Amburgo per il torneo 500 in corso questa settimana, ha lasciato disposizioni, attraverso il suo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La piccola Camilla riceve la maglia autografata da Darderi: le cure a Roma, l'amore per l'equitazione

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