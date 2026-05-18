La piazza senza alberi né panchine ottiene 50mila euro per rinascere
Nel quartiere di Roma sud, il centro civico di Castel di Leva rimane ancora in fase di sviluppo, con la realizzazione di una struttura completa che sembra distante nel tempo. Nel frattempo, l’area attuale, priva di alberi e panchine, ha ricevuto un finanziamento di 50mila euro destinato a interventi di riqualificazione. La piazza, senza elementi di arredo urbano, è oggetto di interventi mirati a migliorare le condizioni di spazi pubblici già esistenti, per offrire un punto di ritrovo ai cittadini del quartiere.
La creazione del tanto atteso centro civico di Castel di Leva è ancora lontana. Per questo nel quartiere di Roma sud si cerca di migliorare l'esistente, in assenza di veri e propri spazi d'aggregazione. Soldi per la piazza di Castel di LevaAssume una certa importanza, quindi, la piccola. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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