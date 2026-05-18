A Oklahoma City si è svolta una cerimonia dedicata alla ginnastica, dove un’ex campionessa olimpica ha consegnato un riconoscimento a due ginnasti italiani. La vincitrice delle Olimpiadi di Montreal del 1976 ha premiato con una targa i due atleti, considerati tra i più grandi della storia della disciplina nel nostro Paese. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi appassionati e addetti ai lavori, con momenti di celebrazione per le carriere di entrambi i ginnasti.

Un altro straordinario riconoscimento per lo sport italiano. In una prestigiosa cerimonia svoltasi a Oklahoma City, negli Stati Uniti, Jury Chechi e Vanessa Ferrari sono stati ufficialmente inseriti nella International Gymnastics Hall of Fame (IGHOF). Giunta alla sua 29ª edizione, la cerimonia ha celebrato quattro icone mondiali: insieme ai due campioni azzurri, hanno ricevuto l’onorificenza anche la rumena Cristina Bontas e il cinese Yang Wei. Per la ginnastica artistica italiana si tratta di un riconoscimento che premia due carriere leggendarie, capaci di emozionare intere generazioni e far crescere la popolarità di questa disciplina nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La perfezione premia gli azzurri: Comaneci consacra Chechi e Ferrari nella Hall of Fame

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