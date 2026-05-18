La nuova immagine di Sinner Roma scopre tutta le sue emozioni

Da panorama.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma un italiano ha conquistato una vittoria significativa, la prima in questo torneo dopo cinquant’anni. La vittoria ha portato con sé emozioni intense, che si sono riflesse nel modo in cui il pubblico ha reagito e nell’immagine appena rinnovata del giocatore. La sfida si è conclusa con un risultato che ha riempito di orgoglio il pubblico locale, sottolineando l’importanza di questa vittoria per il tennis italiano e per la città stessa.

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Vincere a Roma è qualcosa di speciale, soprattutto per un italiano, soprattutto perchè l’ultima volta c’eravamo riusciti cinquant’anni fa. La finale del Foro Italico e il trionfo di Jannik Sinner, l’ennesimo di una stagione ai confini dell’impossibile, ci lasciano due immagini uguali e diverse delle emozioni del ragazzo di Val Pusteria. C’è stato un tempo in cui qualcuno metteva in dubbio la sua italianità, semplicemente perchè è nato e cresciuto a Sesto Pusteria, un paesino di montagna a pochi chilometri dall’Austria. Banalità e polemiche ad uso e consumo dei social, esibizione dei leoni da tastiera che di Sinner non avevano (e forse non hanno) capito niente. 🔗 Leggi su Panorama.it

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