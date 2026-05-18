La Notte dei Musei in Accademia

Durante la Notte dei Musei, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare la Sala d’Armi del Pantheon, un ambiente ricco di storia e arte. L’Accademia d'Armi Musumeci Greco si trova in un edificio del Quattrocento e ospita documenti e diplomi antichi, armi di scena, cimeli e memorabilia. L’evento consente di immergersi nelle atmosfere di un luogo che conserva testimonianze legate alla tradizione armiera e storica dell’istituto. La visita si svolge in un contesto di grande valore storico e artistico.

I visitatori saranno accolti nella storica Sala d’Armi del Pantheon e potranno perdersi nelle atmosfere storico-artistiche dell’Accademia d'Armi Musumeci Greco, sita in un palazzetto quattrocentesco dove sono esposti documenti e diplomi storici, armi antiche e di scena, cimeli e memorabilia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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2026-05-04 Sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

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