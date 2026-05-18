La Narnese vince e si salva Pontevecchio torna in Promozione

Nella partita tra Pontevecchio e Narnese, la squadra ospite ha conquistato una vittoria fondamentale con il risultato di 1-0, assicurandosi la salvezza. La formazione di casa ha schierato un modulo 4-2-3-1, con il portiere Kikrri e una linea difensiva composta da Rosignoli, Zichella, Biavati e Polpetta. Biavati è stato sostituito a 33 minuti dalla fine da Fastellini. La Narnese ha invece ottenuto la promozione ritornando in Promozione dopo questa gara.

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