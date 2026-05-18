La Narnese vince e si salva Pontevecchio torna in Promozione
Nella partita tra Pontevecchio e Narnese, la squadra ospite ha conquistato una vittoria fondamentale con il risultato di 1-0, assicurandosi la salvezza. La formazione di casa ha schierato un modulo 4-2-3-1, con il portiere Kikrri e una linea difensiva composta da Rosignoli, Zichella, Biavati e Polpetta. Biavati è stato sostituito a 33 minuti dalla fine da Fastellini. La Narnese ha invece ottenuto la promozione ritornando in Promozione dopo questa gara.
PONTEVECCHIO 0 NARNESE 1 PONTEVECCHIO (4-2-3-1): Kikrri; Rosignoli, Zichella, Biavati (33’st Fastellini), Polpetta; Gia. Camilletti, D’ambrosio (16’st Pierassa); Orselli (26’st Merli), Sevieri (41’st Gio. Camilletti), Di salvatore; De Pretis. A disp.: Giorgetti, Checcaglini, Cesaroni, Gordi, Marinelli. All.: Gelosia. NARNESE (4-3-3): Pitaro; Mora, Manni, E. Rossi (29’st Pjetri), Pinsaglia; Martini (37’st Leonardi), Bernardini, Colangelo; L. Rossi, Leone (42’st Perugini), Principi (33’st Perotti). A disp.: Baldassarri, Persici, Bizzarri, Bordi, Brasili. All.: Defendi. Arbitro: Gjini di Vicenza (Nardoni e Polveri). Marcatore: 15’ pt Colangelo (N). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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