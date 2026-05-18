Durante il Gran Premio di Catalogna, sul circuito del Montmelò, si sono verificati due incidenti gravi che hanno coinvolto diversi piloti. Questi eventi hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza in MotoGP, con alcuni che sollevano dubbi riguardo ai rischi elevati associati a questa competizione. Le dichiarazioni dei piloti a distanza di poche ore evidenziano le loro preoccupazioni, mentre le autorità sportive stanno valutando eventuali misure per migliorare le condizioni di sicurezza in futuro.

Andate a rileggere le dichiarazioni dei piloti di MotoGP dopo il Gran Premio di Catalogna di ieri, segnato da due bruttissimi incidenti. In particolare, quello di Alex Marquez è stato agghiacciante, soprattutto per la dinamica, essendosi generato in maniera del tutto imprevedibile. Le immagini hanno messo i brividi, dando la sensazione che qualcuno o qualcosa abbia provveduto a evitare una tragedia. Fortuna o destino, dipende dalle convinzioni di ognuno. Di sicuro, quanto accaduto ieri ha lasciato strascichi e lo si evince dalle dichiarazioni degli addetti ai lavori. “Le moto sono pericolose, qui ci giochiamo la vita” ha detto Luca Marini. “L’importante è che siamo tutti vivi” gli ha fatto eco Jorge Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La MotoGP è troppo pericolosa? Tragedia sfiorata in Catalogna. Il Montmelò è un monito che non può essere ignorato

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TRAGEDIA NELLA MOTOGP: MORTO IL NOTO MECCANICO ITALIANO IN UN GRAVISSIMO INCIDENTE

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