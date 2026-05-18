Il prossimo lunedì 18 maggio si preannuncia una giornata caratterizzata da disagi e proteste, con uno sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione sindacale di base. La mobilitazione coinvolgerà diversi settori, tra cui trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione. Tra le ragioni della protesta ci sono anche le critiche agli investimenti nelle armi. La giornata si preannuncia complessa, con possibili disservizi e manifestazioni lungo tutto il territorio nazionale.

S i preannuncia come un lunedì complicato quello d i lunedì 18 maggio, soprattutto per i trasporti: l’Usb, l’Unione sindacale di base, ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà infatti trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione. Ferrovie dello Stato ha annunciato che l’agitazione interesserà il personale dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì, treni regionali e a lunga percorrenza potrebbero subire cancellazioni o ritardi. Ita, primo volo con due cani in cabina senza trasportino X Lo sciopero generale coinvolgerà anche ospedali, ambulatori e scuole. Trasporti in primis, ma lo sciopero generale coinvolgerà anche ospedali, ambulatori e scuole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La mobilitazione durerà 24 ore. Si protesta (anche) contro gli investimenti nelle armi

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