La Milano Fashion Week dice un timido no alle pellicce
Durante la Milano Fashion Week, diverse maison hanno deciso di non presentare collezioni con pellicce. Mentre molte aziende promuovono iniziative sulla sostenibilità ambientale, il tema dei materiali di origine animale continua a essere poco trattato nel mondo della moda di lusso. La discussione pubblica su questa scelta si concentra soprattutto sui cambiamenti nelle pratiche di produzione e sulle nuove tendenze, lasciando ancora ampio spazio a riflessioni e confronti sulla compatibilità tra estetica e rispetto degli animali.
Dalle parole ai fatti: quando la moda diventerà davvero animalista? Se la sostenibilità ambientale è ormai al centro della comunicazione dei marchi più importanti del sistema moda, il tema dei materiali di origine animale sembra restare ancora ai margini del dibattito sul lusso. Eppure è proprio qui che oggi si gioca uno dei rapporti più delicati: quello tra estetica, industria, responsabilità e sensibilità pubblica. Pellicce, pelli esotiche, accessori, cinture, borse: non bastano più le proteste durante le fashion week milanesi, né le azioni animaliste che intercettano anche gli appuntamenti della Design Week. E mentre il grande ritorno in... 🔗 Leggi su Amica.it
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