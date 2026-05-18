La Milano Fashion Week dice un timido no alle pellicce

Durante la Milano Fashion Week, diverse maison hanno deciso di non presentare collezioni con pellicce. Mentre molte aziende promuovono iniziative sulla sostenibilità ambientale, il tema dei materiali di origine animale continua a essere poco trattato nel mondo della moda di lusso. La discussione pubblica su questa scelta si concentra soprattutto sui cambiamenti nelle pratiche di produzione e sulle nuove tendenze, lasciando ancora ampio spazio a riflessioni e confronti sulla compatibilità tra estetica e rispetto degli animali.

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