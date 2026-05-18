La Madonnina brianzola candidata a diventare luogo del cuore FAI
In un angolo della Brianza si trova un sito che unisce elementi di fede, arte e storia, molto apprezzato dalla comunità locale. Recentemente, questo luogo è stato inserito tra le candidature per il riconoscimento come “luogo del cuore” del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. La candidatura rappresenta un passo importante per la tutela e la valorizzazione di questo spazio, che ha un valore particolare per chi lo frequenta e lo considera parte integrante della propria identità.
C’è un angolo della Brianza molto speciale, dove si uniscono fede, arte, storia e devozione. Un luogo tanto caro a chi crede (ma non solo) che è tra i candidati a diventare il “luogo del cuore” del FAI (Fondo Ambiente Italiano). Tanto che l’amministrazione comunale ha persino organizzato una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Sullo stesso argomento
La Madonnina nel cuore dei bolognesiDebbo intervenire poiché non è la prima volta che negli articoli della cronaca la Madonna di San Luca, simbolo di Bologna, viene definita Madonnina.
La Valsassina pronta a diventare il luogo simbolo del West. Madrina Natalia EstradaTorna, all’ombra delle Grigne, il Valsassina Country Festival, in grado di trasformare Barzio in un’indomita frontiera in cui il silenzio delle...