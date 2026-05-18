La Madonnina brianzola candidata a diventare luogo del cuore FAI

In un angolo della Brianza si trova un sito che unisce elementi di fede, arte e storia, molto apprezzato dalla comunità locale. Recentemente, questo luogo è stato inserito tra le candidature per il riconoscimento come “luogo del cuore” del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. La candidatura rappresenta un passo importante per la tutela e la valorizzazione di questo spazio, che ha un valore particolare per chi lo frequenta e lo considera parte integrante della propria identità.

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