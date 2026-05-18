La ’macchia’ pisana dei fratelli Gioli Omaggio ai due maestri

A Pisa si tiene una mostra dedicata ai fratelli Gioli, artisti attivi tra il XIX e il XX secolo. L’esposizione presenta opere che ritraggono paesaggi toscani, come la luce sulla battigia e il vento tra le pinete, evidenziando scene di vita quotidiana e scorci naturali. La mostra si concentra sulla produzione artistica dei due pittori, offrendo una panoramica del loro stile e delle tecniche utilizzate, senza includere altre informazioni su eventi o persone coinvolte.

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Il riflesso della luce sulla battigia, il vento che agita le fronde delle pinete e quel silenzio vibrante delle terre toscane, dove la pennellata si fa cronaca di un istante irripetibile: è il paesaggio dell’anima quello che attraversa la mostra I fratelli Gioli e la pittura a Pisa fra ‘800 e ‘900. Un evento da non perdere che trasforma le sale di Palazzo Blu a Pisa in un asse nevralgico della riscoperta della poetica pittorica post-macchiaiola. Fino al 6 settembre prossimo l’esposizione curata da Stefano Renzoni non si limita a celebrare due maestri, ma innesca un vero cortocircuito culturale, incrinando il pregiudizio di una Pisa artisticamente laterale per restituirle il ruolo di capitale della visione moderna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La ’macchia’ pisana dei fratelli Gioli. Omaggio ai due maestri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roccaraso onora i fratelli Valle: strade dedicate ai maestri dello sci? Cosa sapere La Giunta di Roccaraso ha deliberato l'intitolazione di Via Renato e Via Ferdinando Valle. I fratelli Gioli a Palazzo Blu: 105 opere svelano la Pisa artistica? Punti chiave Come hanno fatto i fratelli Gioli a influenzare i Macchiaioli? Quali disegni inediti dell'archivio familiare verranno finalmente... La ’macchia’ pisana dei fratelli Gioli. Omaggio ai due maestriIl riflesso della luce sulla battigia, il vento che agita le fronde delle pinete e quel silenzio vibrante delle ... quotidiano.net ‘I fratelli Gioli’ a Palazzo Blu. La pittura a Pisa tra ’800 e ’900. Viaggio nella bellezza a km zeroCurata dal professor Stefano Renzoni con una selezione di disegni a cura di Bianca Cerrina Feroni, sarà aperta al pubblico fino al 6 settembre. In mostra 105 dipinti, insieme a una significativa racco ... lanazione.it