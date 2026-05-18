La ’macchia’ pisana dei fratelli Gioli Omaggio ai due maestri
A Pisa si tiene una mostra dedicata ai fratelli Gioli, artisti attivi tra il XIX e il XX secolo. L’esposizione presenta opere che ritraggono paesaggi toscani, come la luce sulla battigia e il vento tra le pinete, evidenziando scene di vita quotidiana e scorci naturali. La mostra si concentra sulla produzione artistica dei due pittori, offrendo una panoramica del loro stile e delle tecniche utilizzate, senza includere altre informazioni su eventi o persone coinvolte.
Il riflesso della luce sulla battigia, il vento che agita le fronde delle pinete e quel silenzio vibrante delle terre toscane, dove la pennellata si fa cronaca di un istante irripetibile: è il paesaggio dell’anima quello che attraversa la mostra I fratelli Gioli e la pittura a Pisa fra ‘800 e ‘900. Un evento da non perdere che trasforma le sale di Palazzo Blu a Pisa in un asse nevralgico della riscoperta della poetica pittorica post-macchiaiola. Fino al 6 settembre prossimo l’esposizione curata da Stefano Renzoni non si limita a celebrare due maestri, ma innesca un vero cortocircuito culturale, incrinando il pregiudizio di una Pisa artisticamente laterale per restituirle il ruolo di capitale della visione moderna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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