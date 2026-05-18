La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per tre giorni di fila | gli orari

La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà anticipatamente per tre giorni consecutivi, secondo quanto comunicato dall'azienda di gestione. La chiusura anticipata si rende necessaria per permettere attività di verifica, manutenzione in linea e prove del materiale rotabile. L'interruzione delle corse sarà valida per quattro giorni, con indicazioni precise sugli orari di chiusura e riapertura diffusi dall'azienda di trasporto pubblico. La linea rimarrà operativa normalmente nei giorni non interessati dalle sospensioni.

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Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da martedì 19 a giovedì 21 maggio 2026.Questi gli orari delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Metropolitana di Napoli, Linea 10 | Webuild Main Projects Sullo stesso argomento La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orariAnm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in... Sciopero: stop alla Linea 1 della metropolitana di Napoli per l’agitazione dell’UsbSciopero dei trasporti a Napoli: l’agitazione proclamata dal sindacato Usb blocca totalmente la Linea 1 della metropolitana. Forti disagi per i pendolari. La settimana si apre con pesanti disagi per ... 2anews.it Milano, la stazione Tricolore della linea M4 (blu) entra a far parte del racconto scudetto: per sette giorni, i suoi spazi saranno dominati dai colori dell'Inter, trasformandola in una vera e propria fermata neroblu x.com Sciopero Usb a Napoli: metro Linea 1 ferma, gli orari garantitiIl 18 maggio 2026, la città di Napoli ha affrontato disagi significativi nel trasporto pubblico locale a causa di uno sciopero generale di 24 ore. L'agitazione, proclamata dall'Unione Sindacale di Bas ... it.blastingnews.com