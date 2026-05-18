La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per tre giorni di fila | gli orari
La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà anticipatamente per tre giorni consecutivi, secondo quanto comunicato dall'azienda di gestione. La chiusura anticipata si rende necessaria per permettere attività di verifica, manutenzione in linea e prove del materiale rotabile. L'interruzione delle corse sarà valida per quattro giorni, con indicazioni precise sugli orari di chiusura e riapertura diffusi dall'azienda di trasporto pubblico. La linea rimarrà operativa normalmente nei giorni non interessati dalle sospensioni.
Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da martedì 19 a giovedì 21 maggio 2026.Questi gli orari delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Metropolitana di Napoli, Linea 10 | Webuild Main Projects
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