La lezione del N 1 La sua semplicità che ci coinvolge ben oltre i successi

Dopo cinquant’anni, un nuovo italiano si è affermato nel mondo del tennis sulla terra rossa di Roma, portando avanti una tradizione che ha visto protagonisti figure come Adriano Panatta. Ora, con questa vittoria, si apre una nuova pagina per lo sport nazionale, lasciando da parte tecniche e talenti per concentrarsi su un sentimento personale che coinvolge chi segue da vicino questa disciplina. È una storia di continuità e di passione, che si rinnova nel tempo attraverso i successi di chi si dedica con impegno.

Ora che Adriano Panatta ha trovato un erede italiano dopo cinquant’anni sulla terra di Roma, beh, vorrei confessare un sentimento che nulla c’entra con la tecnica, il talento, eccetera. Ecco qua: non sarebbe male se Sinner perdesse qualche scambio in più! No, non sono impazzito, anzi, mi spiego subito. In breve: Il fatto è che anche per gli incompetenti in materia di racchetta è così bello vederlo in campo che quasi quasi ci dispiace quando consuma le sue vittorie fino all’ultimo respiro. Vorremmo prolungare l’emozione figlia della ammirazione. Perché Jannik è un incanto, sicuramente appartiene alla cerchia ristretta delle divinità dello sport postmoderno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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