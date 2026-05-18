La Juve chiude sempre troppo lontana dalla vetta | i numeri delle ultime sei stagioni che certificano la fase di transizione del club

Da juventusnews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi sei campionati di Serie A, la squadra ha concluso le stagioni con un punteggio che la colloca costantemente lontana dalla prima posizione. I dati mostrano una progressiva difficoltà nel mantenere un rendimento elevato, con risultati che evidenziano una fase di transizione e di instabilità. Analizzando le posizioni finali, si nota una tendenza a chiudere a distanza significativa dalla vetta, confermando l’andamento negativo delle ultime stagioni.

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di Luca Fioretti La Juve chude la stagione sempre troppo lontana dalla vetta della classifica in Serie A: i numeri delle ultime sei stagioni certificano la crisi. Il  cammino recente  della  Juventus  evidenzia chiaramente una  crisi profonda e strutturale  che dura da ben  6  stagioni consecutive. Dopo l’ultimo scudetto conquistato con  Maurizio Sarri, la squadra non ha più lottato per il titolo, scivolando drammaticamente lontana dai vertici del calcio italiano. A certificarlo sono i  numeri impietosi  raccolti, che testimoniano un  ridimensionamento evidente. Nell’ultimo campionato, la gestione di  Igor Tudor  e  Luciano Spalletti  ha portato il deludente gruppo a chiudere con  68  punti, registrando un distacco di  18 lunghezze dall’Inter capolista a quota  86. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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