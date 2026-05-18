La Juve chiude sempre troppo lontana dalla vetta | i numeri delle ultime sei stagioni che certificano la fase di transizione del club

Negli ultimi sei campionati di Serie A, la squadra ha concluso le stagioni con un punteggio che la colloca costantemente lontana dalla prima posizione. I dati mostrano una progressiva difficoltà nel mantenere un rendimento elevato, con risultati che evidenziano una fase di transizione e di instabilità. Analizzando le posizioni finali, si nota una tendenza a chiudere a distanza significativa dalla vetta, confermando l’andamento negativo delle ultime stagioni.

di Luca Fioretti La Juve chude la stagione sempre troppo lontana dalla vetta della classifica in Serie A: i numeri delle ultime sei stagioni certificano la crisi. Il cammino recente della Juventus evidenzia chiaramente una crisi profonda e strutturale che dura da ben 6 stagioni consecutive. Dopo l’ultimo scudetto conquistato con Maurizio Sarri, la squadra non ha più lottato per il titolo, scivolando drammaticamente lontana dai vertici del calcio italiano. A certificarlo sono i numeri impietosi raccolti, che testimoniano un ridimensionamento evidente. Nell’ultimo campionato, la gestione di Igor Tudor e Luciano Spalletti ha portato il deludente gruppo a chiudere con 68 punti, registrando un distacco di 18 lunghezze dall’Inter capolista a quota 86. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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