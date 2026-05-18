La guerra degli dei Margherita Furlan a Codroipo

A maggio 2025, l’autrice è stata ospite di un evento a Codroipo, dove ha presentato il suo libro “BRICS, Scacco Matto”. Il volume, molto letto, è stato tradotto in inglese e russo. L’incontro si è svolto durante una trasmissione online condotta da un giornalista di Articolo21.eu. La scrittrice ha discusso di temi legati alle relazioni internazionali e alle dinamiche geopolitiche, attirando l’attenzione di un pubblico interessato alle questioni globali.

A maggio del 2025 era stata ospite di Gianfranco Ruggiero di Articolo21.eu – Eventi in Libertà. In quell’occasione presentò il suo libro “BRICS, Scacco Matto” che ha avuto un grandissimo successo ed è stato tradotto anche in inglese e in russo. È stata co-fondatore della mitica, per chi ama. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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