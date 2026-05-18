La geopolitica del palco | voti e veti per gli artisti

Da liberoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le votazioni finali dell’Eurovision Song Contest, sono stati annotati vari dettagli relativi alle preferenze e ai blocchi di voto tra i paesi partecipanti. Le dinamiche di assegnazione dei punti e le eventuali restrizioni o veti tra nazioni sono risultate evidenti nelle schede di voto, offrendo uno sguardo diretto sulle relazioni tra le diverse nazioni coinvolte. Questi appunti, presi in modo informale, riflettono le scelte e le alleanze che si manifestano durante la manifestazione musicale.

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Quelli che seguono sono appunti sparsi di geopolitica “da divano”, presi durante le votazioni finali dell’Eurosong Festival. Posto che la canzone vincitrice è bruttina, ad analizzare le scelte di alcuni Paesi si possono leggere chiare manovre politiche. Appunto numero uno. I “cugini” svizzeri ci hanno assegnato zero punti. Una cosa, crediamo, mai successa nella storia. Avrà pesato la tragedia di Crans Montana e relative polemiche? Probabile. Appunto numero due. L’Albania ci ha dato il massimo dei voti. Segno che i rapporti tra i due Paesi vanno oltre i centri di rimpatrio costruiti dall’Italia in Albania. Appunto numero tre. I Paesi nordici hanno fatto comunella votandosi reciprocamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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