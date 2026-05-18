La geopolitica del palco | voti e veti per gli artisti

Durante le votazioni finali dell’Eurovision Song Contest, sono stati annotati vari dettagli relativi alle preferenze e ai blocchi di voto tra i paesi partecipanti. Le dinamiche di assegnazione dei punti e le eventuali restrizioni o veti tra nazioni sono risultate evidenti nelle schede di voto, offrendo uno sguardo diretto sulle relazioni tra le diverse nazioni coinvolte. Questi appunti, presi in modo informale, riflettono le scelte e le alleanze che si manifestano durante la manifestazione musicale.

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