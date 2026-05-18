La Galleria BPER tesoro d’arte Una collezione di 10mila opere dal Quattrocento al contemporaneo

La Galleria BPER ospita una collezione di circa 10.000 opere che spaziano dal Quattrocento ai giorni nostri. I musei sono sempre più utilizzati come luoghi di incontro, formazione e confronto con il pubblico. Questa trasformazione coinvolge anche le collezioni di impresa, che assumono un ruolo importante nel raccontare il patrimonio culturale. La collezione della Galleria rappresenta un esempio di come l’arte venga valorizzata e condivisa con il pubblico in un contesto di apertura e partecipazione.

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