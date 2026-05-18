La Galleria BPER tesoro d’arte Una collezione di 10mila opere dal Quattrocento al contemporaneo
La Galleria BPER ospita una collezione di circa 10.000 opere che spaziano dal Quattrocento ai giorni nostri. I musei sono sempre più utilizzati come luoghi di incontro, formazione e confronto con il pubblico. Questa trasformazione coinvolge anche le collezioni di impresa, che assumono un ruolo importante nel raccontare il patrimonio culturale. La collezione della Galleria rappresenta un esempio di come l’arte venga valorizzata e condivisa con il pubblico in un contesto di apertura e partecipazione.
I musei sono diventati spazi di relazione; formazione, partecipazione, confronto con il pubblico. Un cambiamento che riguarda da vicino anche le collezioni d’impresa e il loro ruolo nel racconto del patrimonio culturale. In questo contesto si colloca l’esperienza de La Galleria BPER, che negli anni ha trasformato la propria collezione in un progetto culturale aperto alla fruizione pubblica. Il lavoro, avviato nel 2017, ha puntato sulla valorizzazione del patrimonio artistico e archivistico per dare vita a una collezione attiva: un luogo in cui le opere non sono soltanto conservate, ma diventano occasione di interpretazione e confronto, contribuendo a costruire un rapporto diretto tra patrimonio e comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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