Meghan Markle ha pubblicato una foto con una bambina, che lei descrive come la sua “piccola aiutante”, e ha inviato auguri a suo figlio, Archie. Nelle immagini condivise, non si vedono i volti delle due figure, ma si nota un momento di complicità tra loro. La duchessa si è soffermata anche su un messaggio di affetto rivolto al bambino, senza fornire dettagli sulla giornata o sulle circostanze. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i follower, che hanno commentato con affetto.

Pur non mostrandoli mai in volto, Meghan Markle ama condividere con i suoi follower immagini dei suoi figli nei momenti di vita quotidiana, e così ha fatto anche qualche giorno fa, quando ha postato su Instagram una foto di lei con la piccola Lilibet, entrambe nella cabina armadio, accompagnata dalla caption “Piccola aiutante di mamma”. Nello scatto la duchessa appare accanto alla bambina mentre scelgono insieme cosa indossare prima di uscire. La piccola, che ha quattro anni, è ritratta di spalle con i capelli rossi raccolti in una coda e sembra aiutare la madre a mettere le scarpe. Nelle ultime settimane Meghan Markle aveva già pubblicato contenuti dedicati ai figli: prima alcuni scatti della Festa della Mamma trascorsa a Disneyland insieme alla madre Doria Ragland, poi un messaggio di auguri per il compleanno del primogenito Archie. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La foto di Meghan Markle con la sua “piccola aiutante” e gli auguri ad Archie

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