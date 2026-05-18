La forza di una donna perché non va in onda oggi 18 maggio | quando torna e cosa la sostituisce

Oggi, 18 maggio, la trasmissione “La forza di una donna” non andrà in onda come previsto. La sua assenza sul palinsesto di Canale 5 è stata confermata e sarà sostituita da un’altra programmazione. La puntata di oggi sarà recuperata in una data successiva, anche se al momento non sono stati comunicati dettagli precisi sul ritorno. La modifica riguarda solo questa giornata, e i telespettatori dovranno aspettare per rivedere la trasmissione.

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