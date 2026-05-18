La forza di una donna perché non va in onda oggi 18 maggio | quando torna e cosa la sostituisce
Oggi, 18 maggio, la trasmissione “La forza di una donna” non andrà in onda come previsto. La sua assenza sul palinsesto di Canale 5 è stata confermata e sarà sostituita da un’altra programmazione. La puntata di oggi sarà recuperata in una data successiva, anche se al momento non sono stati comunicati dettagli precisi sul ritorno. La modifica riguarda solo questa giornata, e i telespettatori dovranno aspettare per rivedere la trasmissione.
I fan de La forza di una donna si preparano a un cambio di programmazione che modifica la routine del pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Özge Özpirinçci, ormai diventata un appuntamento fisso per il pubblico italiano, non andrà in onda lunedì 18 maggio, lasciando spazio a un palinsesto completamente diverso. Una scelta che ha subito acceso la curiosità degli spettatori, desiderosi di capire cosa accadrà alla loro soap preferita e quando potranno rivedere Bahar e gli altri protagonisti. La pausa, però, non è casuale e anticipa un ritorno molto atteso, che coincide con un momento decisivo della terza stagione. Perché La forza di una donna si ferma? Cosa andrà in onda al suo posto? E quando tornerà con il finale di stagione? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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