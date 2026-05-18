La forza della meraviglia in un mondo diviso I musei che uniscono territori e generazioni nel nome del dialogo

In un mondo spesso segnato da divisioni e tensioni, alcuni musei cercano di promuovere l’incontro tra territori e generazioni. Attraverso esposizioni e iniziative, questi spazi culturali si impegnano a favorire il dialogo e la conoscenza, offrendo occasioni di confronto e scambio. La loro presenza si inserisce in un percorso di superamento dei conflitti attuali, puntando sulla forza della meraviglia e sulla capacità di creare ponti tra persone diverse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Casali Superare i conflitti di un presente sempre più frammentato con una ricetta semplice. Dialogo, conoscenza e incontro. Sono gli ingredienti che rendono la ’Giornata Internazionale dei Musei’, un momento speciale e decisivo per la collettività. E il tema di quest’anno ’Musei che uniscono un mondo diviso’ guiderà tutti a una riflessione collettiva durante le celebrazioni per l’80esimo anniversario di ICOM (l’International Council of Museums) nel corso di tutto l’anno. Con questo fascicolo di ben 40 pagine, Quotidiano Nazionale fa suo il messaggio di speranza e di pace che la cultura sprigiona. E il grande potenziale dei musei italiani –... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La forza della meraviglia in un mondo diviso. I musei che uniscono territori e generazioni nel nome del dialogo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Grèce : De lAcropole aux Météores, voyage au cœur des dieux de lOlympe - Documentaire - AMP Sullo stesso argomento Musei che uniscono un mondo diviso, torna la Giornata internazionale: "Apriamo i luoghi della cultura in Sicilia"Anche quest'anno la Regione Siciliana partecipa alla Giornata internazionale dei musei, promossa da Icom (International council of museums) e in... 'Musei che uniscono un mondo diviso': cultura e inclusione alla ReggiaSi terrà lunedì 18 maggio alla Reggia di Caserta l’incontro dal titolo “Musei che uniscono un mondo diviso”, iniziativa promossa dal coordinamento... Buongiorno, le prime pagine di oggi: Modric ha scelto: solo Milan, Forza calcio!, Causio: Yildiz come Kvara e Olise con Spalletti #1maggio x.com Condividiamo le anime, a Laveno un nuovo modo per raccontare la naturaMarzio Marzorati, di Legambiente Lombardia, ha invitato il pubblico del Festival della meraviglia a ripensare il proprio rapporto con il mondo naturale, a viverlo più da vicino e a riscoprire i suoi r ... varesenews.it