La Flotilla riparte Israele la ferma e la sinistra mette in scena il solito teatrino Ormai manca solo la serie su Netflix

Una nuova operazione della flottiglia è stata avviata, ma è stata immediatamente fermata dalle forze di sicurezza israeliane. La tensione tra le parti ha portato a un intervento militare che ha bloccato le imbarcazioni in mare. Nel frattempo, alcuni esponenti politici di sinistra hanno criticato l’azione, descrivendola come parte di una serie di gesti ripetuti. Durante le operazioni, il primo ministro israeliano si è collegato con i militari impegnati negli abbordaggi e ha commentato scherzosamente: “L’acqua sembra semplicemente meravigliosa”.

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