La Flotilla riparte Israele la ferma e la sinistra mette in scena il solito teatrino Ormai manca solo la serie su Netflix
Una nuova operazione della flottiglia è stata avviata, ma è stata immediatamente fermata dalle forze di sicurezza israeliane. La tensione tra le parti ha portato a un intervento militare che ha bloccato le imbarcazioni in mare. Nel frattempo, alcuni esponenti politici di sinistra hanno criticato l’azione, descrivendola come parte di una serie di gesti ripetuti. Durante le operazioni, il primo ministro israeliano si è collegato con i militari impegnati negli abbordaggi e ha commentato scherzosamente: “L’acqua sembra semplicemente meravigliosa”.
Il momento più surreale arriva quando Benjamin Netanyahu, collegato con i soldati della marina israeliana impegnati negli abbordaggi, commenta: “ L’acqua sembra semplicemente meravigliosa. Mi piacerebbe essere con voi”. Più che una crisi diplomatica nel Mediterraneo orientale, per qualche minuto sembra il promo di una regata esclusiva con vista su Cipro. Poi il primo ministro cambia tono e si congratula con l’ Idf: “State agendo con grande successo”. Il riferimento è alla nuova operazione contro la Global Sumud Flotilla, partita dalla Turchia con decine di imbarcazioni dirette verso Gaza, fermata ancora una volta mentre tentava di violare il blocco navale imposto sulla Striscia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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