A Cairo, la Filippa ha ottenuto la certificazione ISO 45001, uno standard internazionale che riguarda la gestione della sicurezza sul lavoro. La certificazione è stata rilasciata dopo una serie di verifiche e controlli effettuati da enti di certificazione riconosciuti. La norma si applica all’intera organizzazione, coinvolgendo procedure e pratiche volte a garantire condizioni di lavoro più sicure. La certificazione rappresenta un passaggio ufficiale nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

? Domande chiave Come influisce la certificazione ISO 45001 sull'efficienza dei processi produttivi?. Perché la sicurezza dei lavoratori è diventata un asset competitivo strategico?. Chi garantisce il legame di fiducia tra azienda e famiglie dei dipendenti?. Come si integra la sicurezza operativa nei modelli di economia circolare?.? In Breve Integrazione strategica avvenuta con la multinazionale francese Séché Environnement.. Modello operativo basato su discariche di nuova generazione per l'economia circolare.. Obiettivo di coniugare gestione rifiuti e tutela del territorio locale.. Standard ISO 45001 integrato al set di certificazioni ambientali già possedute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Filippa a Cairo: la sicurezza sul lavoro diventa standard ISO

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