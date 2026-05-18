La Fidal Lombardia ricorda Samuele | Atleta di alto livello in ambito giovanile
La Fidal Lombardia ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Samuele Nava, un atleta di 28 anni che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla vecchia Statale 36 a Valmadrera. Nava era conosciuto nel settore dell’atletica come un atleta di alto livello nella categoria giovanile. La federazione ha ricordato la sua passione e il suo impegno sportivo, senza fornire dettagli sulle circostanze dell’incidente.
Anche la Fidal Lombardia ricorda Samuele Nava, il 28enne morto in un tragico incidente stradale nella notte fra sabato e domenica sulla vecchia Statale 36 a Valmadrera.Samuele è infatti stato un atleta di alto livello a giovanile, dalla categoria Cadetti sino all'Under 20, eccellendo in diverse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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