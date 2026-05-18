La Fidal Lombardia ricorda Samuele | Atleta di alto livello in ambito giovanile

Da leccotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fidal Lombardia ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Samuele Nava, un atleta di 28 anni che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla vecchia Statale 36 a Valmadrera. Nava era conosciuto nel settore dell’atletica come un atleta di alto livello nella categoria giovanile. La federazione ha ricordato la sua passione e il suo impegno sportivo, senza fornire dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche la Fidal Lombardia ricorda Samuele Nava, il 28enne morto in un tragico incidente stradale nella notte fra sabato e domenica sulla vecchia Statale 36 a Valmadrera.Samuele è infatti stato un atleta di alto livello a giovanile, dalla categoria Cadetti sino all'Under 20, eccellendo in diverse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Addio a Samuele Nava: muore a 28 anni l’atleta azzurro in moto? Domande chiave Come è avvenuta la dinamica dello schianto in via Como? Quali sono i dettagli sulle cause della perdita di controllo? Chi erano i...

Chi era Samuele Nava, atleta di Eupilio morto a 28 anni nel tragico incidente in moto a ValmadreraUn ragazzo conosciuto, stimato e ricordato da tanti non solo per i risultati sportivi, ma anche per la passione che metteva nello sport e nella vita.

fidal lombardia la fidal lombardia ricordaIl mondo dell’atletica piange Samuele Nava: il cordoglio di Atletica Lecco e FIDAL LombardiaL’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ricorda l’ex atleta scomparso a 28 anni nel tragico incidente avvenuto nella notte a Valmadrera La sua passione, la sua determinazione e il suo impegno resteranno ... msn.com

Lombardia: Sioli e Saraceni atleti dell’annoLa Lombardia applaude una stagione da oscar. Un 2025 da sogno, soprattutto in ambito giovanile, è stato celebrato nel pomeriggio di domenica nella Festa dell’Atletica Lombarda, l’evento organizzato ... fidal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web