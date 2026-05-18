La Fidal Lombardia ricorda Samuele | Atleta di alto livello in ambito giovanile

La Fidal Lombardia ha espresso il suo ricordo per Samuele Nava, un atleta di 28 anni scomparso in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla vecchia Statale 36 a Valmadrera. Nava era conosciuto nel settore giovanile come uno sportivo di alto livello. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di atletica e tra le persone che lo conoscevano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dello sport locale.

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Anche la Fidal Lombardia ricorda Samuele Nava, il 28enne morto in un tragico incidente stradale nella notte fra sabato e domenica sulla vecchia Statale 36 a Valmadrera.Samuele è infatti stato un atleta di alto livello a giovanile, dalla categoria Cadetti sino all'Under 20, eccellendo in diverse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Anche la Fidal Lombardia ricorda Samuele Nava dopo la tragedia in moto: “Risultati di alto profilo in Italia e all’estero”Anche la Fidal Lombardia ha voluto ricordare Samuele Nava, il 28enne di Eupilio morto nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte fra sabato... Il mondo dell’atletica piange Samuele Nava: il cordoglio di Atletica Lecco e FIDAL LombardiaL’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ricorda l’ex atleta scomparso a 28 anni nel tragico incidente avvenuto nella notte a Valmadrera La sua passione, la sua determinazione e il suo impegno resteranno ... msn.com La Fidal Lombardia ricorda Samuele: Atleta di alto livello in ambito giovanileIl comitato regionale della federazione celebra la carriera dello sfortunato 28enne che ha perso la vita in un incidente. Vicini alla famiglia e a tutta l'atletica lecchese ... leccotoday.it