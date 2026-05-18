La Fidal Lombardia ricorda Samuele | Atleta di alto livello in ambito giovanile
La Fidal Lombardia ha espresso il suo ricordo per Samuele Nava, un atleta di 28 anni scomparso in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla vecchia Statale 36 a Valmadrera. Nava era conosciuto nel settore giovanile come uno sportivo di alto livello. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di atletica e tra le persone che lo conoscevano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dello sport locale.
Anche la Fidal Lombardia ricorda Samuele Nava, il 28enne morto in un tragico incidente stradale nella notte fra sabato e domenica sulla vecchia Statale 36 a Valmadrera.Samuele è infatti stato un atleta di alto livello a giovanile, dalla categoria Cadetti sino all'Under 20, eccellendo in diverse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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