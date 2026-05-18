La farmacia brianzola dove si mappa gratuitamente lo stile di vita e si propone come migliorarlo
Una farmacia della regione offre un servizio gratuito che permette ai clienti di mappare il proprio stile di vita attraverso una consulenza personalizzata. Il processo consiste nella raccolta di informazioni su abitudini quotidiane e parametri di salute, con l’obiettivo di individuare eventuali criticità e proporre eventuali miglioramenti. Il servizio si rivolge a chi desidera conoscere meglio il proprio stato di salute e ricevere indicazioni pratiche senza costi aggiuntivi. La farmacia ha avviato questa iniziativa come parte di un progetto di promozione del benessere.
Mappare gratuitamente il proprio stile di vita e avere una consulenza dedicata con l'obiettivo di migliorare la propria salute. È quello che si potrà fare dal 20 al 23 maggio nelle farmacie specializzate di Farmacisti preparatori aderenti della Lombardia. Nello specifico, per Monza e Brianza si. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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