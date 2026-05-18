La doppia Ipo di DayOne e la partita cinese per il controllo dei dati

Recentemente si è parlato di una doppia offerta pubblica iniziale di una società chiamata DayOne, che si concentra sui dati, siano essi personali o finanziari. In parallelo, si sta svolgendo una disputa tra alcune aziende cinesi e altri attori globali riguardo al controllo di queste informazioni. I dati rappresentano ormai una risorsa chiave, usata sia per sviluppare nuove tecnologie che per influenzare decisioni di mercato. La questione coinvolge aspetti legali e strategici di grande rilevanza nel settore digitale.

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Il patrimonio del futuro, ma forse anche del presente, sono i dati, personali o finanziari che siano, inutile girarci intorno. E i data center sono i nuovi centri di potere. Sarebbe il caso di guardarsi le spalle da chi, dei dati, vuole fare un’arma impropria. La Cina è senza dubbio sorvegliata speciale, come dimostrano i crescenti allarmi sulle minacce della tecnologia made in Dragone (dentro ci sono anche le rinnovabili), alle banche dati d’Occidente. E che Pechino faccia sul serio, lo prova anche un’operazione finanziaria di calibro decisamente grosso. DayOne, ex divisione internazionale di Gds Holdings, il più grande operatore cinese di data center, punta infatti a diventare una delle prime aziende a quotarsi contemporaneamente sia a Singapore, sia a New York, in una doppia Ipo destinata a raccogliere oltre 5 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La doppia Ipo di DayOne e la partita cinese per il controllo dei dati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Classifica dei redditi a Bergamo: il centro città doppia la periferia - Tutti i dati IA e sovranità digitale: al Senato la sfida per il controllo dei datiPresso le aule del Senato si è aperto oggi un confronto cruciale sulla gestione dell’intelligenza artificiale in Italia, con l’obiettivo di delineare... Datacenter, DayOne punta a doppia quotazione Singapore-Usa. Ipo da 5 miliardiLa quotazione avrebbe anche un valore strategico per Singapore, che punta a rilanciare il proprio mercato azionario tecnologico dopo anni in cui molte società asiatiche hanno preferito Wall Street ... ilsole24ore.com Data center: la cinese DayOne punta a dual listing Singapore-Usa, Ipo da 5 mld $ (Ft)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - DayOne, ex divisione internazionale di Gds Holdings - il piu' grande operatore cinese di data center ... ilsole24ore.com