La doppia Ipo di DayOne e la partita cinese per il controllo dei dati
Recentemente si è parlato di una doppia offerta pubblica iniziale di una società chiamata DayOne, che si concentra sui dati, siano essi personali o finanziari. In parallelo, si sta svolgendo una disputa tra alcune aziende cinesi e altri attori globali riguardo al controllo di queste informazioni. I dati rappresentano ormai una risorsa chiave, usata sia per sviluppare nuove tecnologie che per influenzare decisioni di mercato. La questione coinvolge aspetti legali e strategici di grande rilevanza nel settore digitale.
Il patrimonio del futuro, ma forse anche del presente, sono i dati, personali o finanziari che siano, inutile girarci intorno. E i data center sono i nuovi centri di potere. Sarebbe il caso di guardarsi le spalle da chi, dei dati, vuole fare un’arma impropria. La Cina è senza dubbio sorvegliata speciale, come dimostrano i crescenti allarmi sulle minacce della tecnologia made in Dragone (dentro ci sono anche le rinnovabili), alle banche dati d’Occidente. E che Pechino faccia sul serio, lo prova anche un’operazione finanziaria di calibro decisamente grosso. DayOne, ex divisione internazionale di Gds Holdings, il più grande operatore cinese di data center, punta infatti a diventare una delle prime aziende a quotarsi contemporaneamente sia a Singapore, sia a New York, in una doppia Ipo destinata a raccogliere oltre 5 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net
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