La diossina a Scienze Under 18 Esperimenti per un futuro migliore

Da ilgiorno.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scienze Under 18, evento dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori, viene ricordato un episodio legato alla presenza di diossina nel territorio. Durante la manifestazione, sono stati presentati esperimenti e approfondimenti sui rischi ambientali e le conseguenze per la salute pubblica. La manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge giovani studenti in attività scientifiche e divulgative, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela ambientale e sulla prevenzione dei fenomeni nocivi.

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Scienze Under 18, la kermesse scientifica dedicata alle scuole medie e superiori ricorda i personaggi e i fatti di cronaca del territorio. L’edizione numero 23 della manifestazione scientifica degli studenti di Monza e Brianza, tenutasi nei giorni scorsi alla scuola media Confalonieri, quest’anno è dedicata al centesimo anniversario della morte dello scienziato Camillo Golgi, padre delle neuroscienze, e al cinquantesimo del disastro della dissina a Seveso, perché i giovanissimi non dimentichino. Attraverso esperimenti, simposi e fotografia scientifica i ragazzi hanno scoperto Camillo Golgi (1843-1926), medico e scienziato italiano, premio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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