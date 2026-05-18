la diossina a scienze under 18 esperimenti per un futuro migliore

A Scienze Under 18, evento dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori, viene ricordato un episodio legato alla presenza di diossina nel territorio. Durante la manifestazione, sono stati presentati esperimenti e approfondimenti sui rischi ambientali e le conseguenze per la salute pubblica. La manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge giovani studenti in attività scientifiche e divulgative, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela ambientale e sulla prevenzione dei fenomeni nocivi.

Scienze Under 18, la kermesse scientifica dedicata alle scuole medie e superiori ricorda i personaggi e i fatti di cronaca del territorio. L’edizione numero 23 della manifestazione scientifica degli studenti di Monza e Brianza, tenutasi nei giorni scorsi alla scuola media Confalonieri, quest’anno è dedicata al centesimo anniversario della morte dello scienziato Camillo Golgi, padre delle neuroscienze, e al cinquantesimo del disastro della dissina a Seveso, perché i giovanissimi non dimentichino. Attraverso esperimenti, simposi e fotografia scientifica i ragazzi hanno scoperto Camillo Golgi (1843-1926), medico e scienziato italiano, premio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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