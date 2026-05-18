La delegazione di Confindustria incontra i nuovi vertici Asi
Questa mattina, il presidente di Confindustria Caserta e alcuni membri della delegazione hanno incontrato i nuovi vertici del Consorzio Asi Caserta, guidati dalla presidente Marianna Dell’Aprovitola e dal Comitato Direttivo. La riunione si è svolta nella sede del consorzio e ha visto confronti sui temi di interesse comune. La delegazione di Confindustria Caserta era composta da vari rappresentanti del mondo industriale locale, mentre i vertici del Consorzio hanno presentato alcune iniziative in corso.
Il Presidente del Consorzio Asi Caserta, Marianna Dell’Aprovitola, insieme al Comitato Direttivo, ha ricevuto questa mattina la delegazione di Confindustria Caserta guidata dal presidente Luigi Della Gatta. Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di proficua e rinnovata collaborazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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