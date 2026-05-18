La delegazione di Confindustria incontra i nuovi vertici Asi

Questa mattina, il presidente di Confindustria Caserta e alcuni membri della delegazione hanno incontrato i nuovi vertici del Consorzio Asi Caserta, guidati dalla presidente Marianna Dell’Aprovitola e dal Comitato Direttivo. La riunione si è svolta nella sede del consorzio e ha visto confronti sui temi di interesse comune. La delegazione di Confindustria Caserta era composta da vari rappresentanti del mondo industriale locale, mentre i vertici del Consorzio hanno presentato alcune iniziative in corso.

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