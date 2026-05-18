La cura Vannacci funziona E la cronaca aiuta a gonfiare il vento razzista | il commento

Negli ultimi tempi si parla di una presunta efficacia di una determinata strategia mediatica, che sembra rafforzare le posizioni dell’estrema destra politica. Contestualmente, alcuni fatti di cronaca recenti sono stati messi in primo piano, contribuendo a portare all’attenzione pubblica eventi drammatici. Questi aspetti vengono spesso collegati tra loro, alimentando un clima di tensione condiviso tra le parti coinvolte. La relazione tra i fenomeni di cronaca e le dinamiche politiche si fa sempre più evidente nel dibattito pubblico.

La cura Vannacci sta dando i suoi frutti. Il vento razzista infatti gonfia le vele di chi ha scelto l’ estrema destra come principio e destino della propria azione politica e la cronaca lo agevola nell’esporre al giudizio dell’opinione pubblica i fatti drammatici appena accaduti. Il giovane uomo che a Modena ha consumato un attentato gravissimo contro inermi diviene, per via del suo nome (è figlio di egiziani), e malgrado sia cittadino italiano, extracomunitario di diritto. E nonostante non sia credente (in carcere ha però chiesto la Bibbia e il conforto di un prete) un “ musulmano “, dunque “ odiatore ” per eccellenza, la conferma del “ pericolo ” che il partito islamista conduce contro l’ Occidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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