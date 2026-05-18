La discussione sulla creazione di spazi culturali accessibili si concentra sulla necessità di coinvolgere direttamente le persone nelle fasi di progettazione. L'idea è quella di creare ambienti che rispondano alle esigenze di tutti, partendo da un ascolto reale delle loro esperienze e richieste. Non si tratta solo di adattare gli spazi, ma di progettare in modo partecipato, affinché la cultura possa essere fruibile senza barriere per chiunque voglia accedervi.

di Marianna Grazi "Progettare un museo per tutte le persone significa progettare con le persone, non al posto loro". Così l’architetto Dino Angelaccio, esperto di accessibilità del Ministro per le Disabilità, coadiutore gruppo accessibilità universale dell’ Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Che ci ricorda come l’accesso alla cultura sia un diritto per ognuno di noi, "a prescindere dalle nostre capacità". Un museo non accessibile può ancora definirsi pubblico? "No. Un museo che esclude qualcuno non è un museo pubblico: non comprende le esigenze di tutta la comunità. La cultura o è per tutti o non è cultura, diventa privilegio per pochi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La cultura non sia privilegio di pochi. Progettare luoghi accessibili? Partire dalle persone

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