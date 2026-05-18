La cultura dello stupro davanti a milioni di persone in tv | basta normalizzare la violenza
Durante una trasmissione televisiva, le dichiarazioni di una giornalista hanno portato all’attenzione il problema della cultura dello stupro, evidenziando come certi discorsi possano contribuire a normalizzare comportamenti violenti. Le sue parole sono state analizzate come esempio di come questa cultura sia ancora presente e radicata nella società, coinvolgendo un vasto pubblico davanti alle telecamere. La discussione ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dei media nel trattare temi delicati come la violenza di genere.
Le parole dette da Concita Borrelli a Porta a Porta mostrano efficacemente cos'è la cultura dello stupro, e quanto sia radicata nella nostra società. 🔗 Leggi su Fanpage.it
EPSTEIN 2026 : des MILLIONS de pages EXPLOSIVES… les PUISSANTS tremblent !
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Incredibile quanto la cultura dello stupro che nutre la normalizzazione della violenza sia banalizzata in questo terribile passaggio in un programma tanto seguito come Porta a Porta, in più su una tv del servizio pubblico. Pensare al sesso come a qualcosa ch - Facebook facebook
Non riesco a vedere profonde differenze tra sesso, droga e Pastorizia e chi va in tv a difendere la cultura dello stupro con aria da intellettuale #Garlasco x.com
Il problema che la destra ha col consenso si chiama cultura dello stuproC’è una cosa che mi chiedo ormai da mesi: che problemi ha la destra col consenso? No, sul serio: perché c’è così tanta difficoltà a dire apertamente che un rapporto sessuale senza consenso è stupro? fanpage.it