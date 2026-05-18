La cultura dello stupro davanti a milioni di persone in tv | basta normalizzare la violenza

Durante una trasmissione televisiva, le dichiarazioni di una giornalista hanno portato all’attenzione il problema della cultura dello stupro, evidenziando come certi discorsi possano contribuire a normalizzare comportamenti violenti. Le sue parole sono state analizzate come esempio di come questa cultura sia ancora presente e radicata nella società, coinvolgendo un vasto pubblico davanti alle telecamere. La discussione ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dei media nel trattare temi delicati come la violenza di genere.

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