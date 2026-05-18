La crociera dell' hantavirus è arrivata a Rotterdam
La nave da crociera Mv Hondius è arrivata oggi nel porto di Rotterdam. La nave è al centro di un focolaio di hantavirus che ha causato la morte di tre persone. L’arrivo nel porto olandese segue le recenti notizie riguardanti l’epidemia, che ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie e delle autorità portuali. Finora sono stati registrati i casi di decesso e si stanno svolgendo le operazioni di controllo e di monitoraggio sulla nave e sui passeggeri.
La Mv Hondius, la nave da crociera al centro del focolaio di hantavirus che ha provocato tre morti, è arrivata oggi lunedì 18 maggio nel porto di Rotterdam. A bordo sono rimasti solo alcuni membri dell’equipaggio e personale sanitario: per loro le autorità olandesi hanno predisposto misure di. 🔗 Leggi su Today.it
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