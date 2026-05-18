La crociera dell' hantavirus è arrivata a Rotterdam

La nave da crociera Mv Hondius è arrivata oggi nel porto di Rotterdam. La nave è al centro di un focolaio di hantavirus che ha causato la morte di tre persone. L’arrivo nel porto olandese segue le recenti notizie riguardanti l’epidemia, che ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie e delle autorità portuali. Finora sono stati registrati i casi di decesso e si stanno svolgendo le operazioni di controllo e di monitoraggio sulla nave e sui passeggeri.

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