A un passo dalla conclusione della fase a gironi, la corsa alle qualificazioni in Champions League si fa sempre più intensa. Con due posti disponibili e quattro squadre ancora in lizza, la distanza tra il terzo e il sesto classificato si riduce a soli due punti. La Juventus, con Allegri in panchina, necessita di almeno un punto per garantirsi la qualificazione, mentre il Como e altre squadre devono vincere le ultime partite e sperare in risultati favorevoli.

90 minuti alla fine, due posti per quattro squadre, due punti separano il Milan (terzo) dalla Juventus (sesta). Nessuno scontro diretto previsto all’ultima giornata e quindi può ancora succedere di tutto. La classifica può rimanere invariata, ma può anche essere ribaltata: tutto dipende dall’ultima giornata, dove la Juventus affronta il Torino in trasferta nel derby, il Como sfida la Cremonese a Cremona, mentre il Milan è a San Siro contro il Cagliari. La Roma, invece, scende in campo a Verona contro un Verona già retrocesso. Le favorite assolute sono ovviamente Roma e Milan, visti i due punti di vantaggio sulle avversarie, ma dopo i ribaltoni della penultima giornata, nulla è ancora deciso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La corsa Champions a 90? dalla fine: a Juve e Como serve vincere e sperare. Ad Allegri manca un punto | Tutte le combinazioni

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Serie A, corsa Champions pazza, i favoriti: Juventus, Milan, Roma e Como in soli 3 punti

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