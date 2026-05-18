La Corrida al Teatro Don Bosco | preparate i campanacci

Sabato 30 maggio il palco del Don Bosco di Caserta ospita il talento ed il coraggio di tanti aspiranti artisti. Preparate i campanacci, le pentole e, soprattutto, lo spirito più goliardico: arriva in scena “La Corrida-Lo Show dei Folli”, l’unico spettacolo dove il confine tra genio e follia è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Targeted | Critical Role | Campaign 4, Episode 25

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