La città piange il professore Paolo Forotti

La città si trova a piangere la scomparsa del professor Paolo Forotti, che da tempo combatteva una malattia. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra i cittadini e le istituzioni locali. La sua figura era molto conosciuta e rispettata, soprattutto per il suo impegno nel settore dell’istruzione. Le autorità hanno espresso cordoglio per la perdita di un professionista che aveva contribuito a diversi progetti nel campo della cultura e dell’educazione. La salma sarà trasferita oggi nel luogo di sepoltura.

La città piange il professor Paolo Forotti. L’uomo era malato da tempo. La notizia della scomparsa di “Pallì” si è diffusa subito ieri anche attraverso i social con i ricordi di chi ne ha apprezzato le doti umane e professionali, lasciando nello sconforto chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo o anche solo di incrociarlo nel corso degli anni. Forotti era cresciuto nel Guasco. Da giovane era riuscito a entrare nell’Arma dei carabinieri. Poi però la decisione di cambiare completamente vita per cercare altro. Ecco allora che, abbandonata la divisa, si era iscritto alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, laureandosi in Storia medievale, diventando poi professore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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