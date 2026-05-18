Durante la cena annuale del Trophée Chopard, alcuni ospiti noti si sono riuniti presso il Carlton Beach Club. Tra i presenti, c’erano attrici, attori e personalità del mondo dello spettacolo. Tra i partecipanti si sono notate alcune figure di spicco, mentre altri sono arrivati e andati via senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, che hanno documentato i momenti principali della serata. Nessun dettaglio riguardo a eventuali interventi o premi è stato diffuso.

Nel suo intervento Huppert è stata brillante e insieme misurata. A un certo punto, uno dei grandi orecchini di diamanti che le pendevano dall'orecchio si è impigliato nel vestito, e la copresidente di Chopard Caroline Scheufele l’ha aiutata a districarlo. «Però è un orecchino bellissimo», ha scherzato. Più avanti, nel suo discorso, Huppert ha allargato lo sguardo al ruolo del cinema nella società. «Il cinema non è solo un’industria», ha detto. «È un modo di abitare il mondo. Credo che il cinema sia un linguaggio di pace». Odessa A’zion è stata la prima a ritirare il premio, e lo ha fatto nel suo stile inconfondibile. Una volta salita sul palco, ha tirato fuori dalla tasca il discorso, scritto su un foglio spiegazzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La cena annuale del Trophée Chopard premia Odessa A’zion e Connor Swindells

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