Arisa ha più volte dichiarato di non usare le app di incontri, affermando che non sono fatte per lei. La cantante ha ripetuto questa opinione numerose volte, lasciando poco spazio a eventuali cambiamenti di idea. Non ci sono state occasioni pubbliche in cui abbia mostrato interesse per queste piattaforme. La sua posizione appare chiara e stabile, senza segnali di un possibile ripensamento. La cantante preferisce altri modi per conoscere nuove persone, ma non ha mai specificato quali.

L o ha ribadito talmente tante volte che se all’improvviso affermasse il contrario forse nessuno le crederebbe: Arisa non ama le app di dating. La cantante, ospite di Verissimo, è tornata di nuovo sull’argomento, specificando che non sente la necessità di cercare per forza una relazione. Arisa, la cover della canzone-manifesto di Fiorella Mannoia emoziona Sanremo 2026 X Leggi anche › Il nuovo album di Arisa si intitola “Foto Mosse”. Ed è tutto firmato da lei Arisa: «Al momento non cerco una storia». «In questo momento sto molto bene» ha dichiarato la cantante a Silvia Toffanin, «Non cerco qualcosa». E ancora: « D a single non sono da rapporti occasionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante non frequenta le app di dating: "Non fanno per me"

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