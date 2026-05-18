La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca dal 21 maggio al Cinema Azzurro Scipioni di Roma

Giovedì 21 maggio alle 21.00 incontro in sala con la regista, il cast e l’autore delle musiche Paolo Perna. Sabato 23 maggio alle 19.00 incontro in sala con la regista e il giornalista pakistano Ejaz Ahmad sul tema UN MONDO Come può un sindaco di un piccolo borgo terremotato ripopolare il proprio paese? Il film, distribuito da Incipit Film in collaborazione con Kio Film, sarà accompagnato da regista e cast in un tour che toccherà diverse città italiane. Giovedì 21 maggio al Cinema Azzurro Scipioni alle 21.00, la regista, il cast e l’autore delle musiche Paolo Perna introdurranno il film con Massimo Righetti. Il film resterà in programmazione all’Azzurro Scipioni fino al 27 maggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

trailer LA BOLLA DELLE ACQUE MATTE di Anna Di Francisca

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “La bolla delle acque matte” di Anna Di Francisca al Bellaria Film Festival e in sala dall’11 maggio 2026

Al Bellaria Film Festival “La bolla delle acque matte” di Anna Di FranciscaLa bolla delle acque matte di Anna Di Francisca al Bellaria Film Festival e in sala dall’11 maggio 2026 distribuito da Incipit Film in collaborazione...

La Bolla delle Acque MatteLa Bolla delle Acque Matte, scheda del film di Anna Di Francisca, con Elvira Cuflic Basso, Sidy Diop e Jaele Fo, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il F ... comingsoon.it

La bolla delle acque matte al cinema La CompagniaLa bolla delle acque matte: il nuovo film di Anna Di Francisca. La pellicola fa tappa al cinema La Compagnia di Firenze giovedì 14 maggio ... controradio.it