' La bellezza del vero' il realismo di Rocco Normanno in mostra a Volterra
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“La bellezza del vero”, è questo il titolo della mostra personale di Rocco Normanno che il Comune di Volterra ospita nei locali di Palazzo dei Priori di Volterra. L'esposizione inaugura il 30 maggio alle ore 17 ed è visitabile fino al 12 settembre 2026.Definito da Vittorio Sgarbi come un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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