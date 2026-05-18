La bellezza contro tutte le guerre Villa Tittoni ottiene lo Scudo Blu
Villa Tittoni è stata inserita nella lista dei beni culturali italiani protetti dallo Scudo Blu, un simbolo internazionale che indica i luoghi da tutelare durante i conflitti armati. L’assegnazione dello Scudo Blu rappresenta un riconoscimento ufficiale per la tutela del patrimonio artistico e storico della villa. La decisione è stata annunciata recentemente e si inserisce nel quadro delle iniziative di protezione dei beni culturali in situazioni di emergenza. La villa, situata in una regione italiana, diventa così parte di un network globale di luoghi da preservare.
Villa Tittoni entra nella rete dei beni culturali italiani protetti dallo Scudo Blu, il simbolo internazionale che identifica i luoghi da salvaguardare in caso di conflitto armato. Si tratta del primo bene della provincia di Monza e Brianza a ottenere questo riconoscimento, che oggi compare solo in 19 province italiane su 93, a testimonianza di un percorso nazionale ancora limitato ma in progressiva espansione. L’apposizione dello Scudo Blu non è un gesto celebrativo, bensì l’esito di una procedura rigorosa che rientra nella campagna “Il futuro ha una lunga storia. Proteggiamola“, lanciata da Croce Rossa Italiana e Anci (Associazione nazionale comuni italiani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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