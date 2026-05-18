La bellezza contro tutte le guerre Villa Tittoni ottiene lo Scudo Blu

Villa Tittoni è stata inserita nella lista dei beni culturali italiani protetti dallo Scudo Blu, un simbolo internazionale che indica i luoghi da tutelare durante i conflitti armati. L’assegnazione dello Scudo Blu rappresenta un riconoscimento ufficiale per la tutela del patrimonio artistico e storico della villa. La decisione è stata annunciata recentemente e si inserisce nel quadro delle iniziative di protezione dei beni culturali in situazioni di emergenza. La villa, situata in una regione italiana, diventa così parte di un network globale di luoghi da preservare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui