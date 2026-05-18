Koopmeiners al Liverpool la richiesta della Juventus | i dettagli

L'ex centrocampista dell'Atalanta sta per lasciare la Juventus in vista della prossima stagione. La società inglese ha avanzato un'offerta ufficiale per il giocatore, che ha ricevuto anche una richiesta di trasferimento da parte della Juventus. Al momento, sono stati definiti i termini economici dell'accordo tra il giocatore e il club di Premier League. La cessione dovrebbe concretizzarsi entro la fine dell'estate, con eventuali dettagli ancora da confermare.

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