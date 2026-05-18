Koopmeiners al Liverpool la richiesta della Juventus | i dettagli
L'ex centrocampista dell'Atalanta sta per lasciare la Juventus in vista della prossima stagione. La società inglese ha avanzato un'offerta ufficiale per il giocatore, che ha ricevuto anche una richiesta di trasferimento da parte della Juventus. Al momento, sono stati definiti i termini economici dell'accordo tra il giocatore e il club di Premier League. La cessione dovrebbe concretizzarsi entro la fine dell'estate, con eventuali dettagli ancora da confermare.
L’ex centrocampista dell’Atalanta si appresta a salutare i bianconeri in estate: ecco tutti i dettagli sul suo futuro. Il 28 agosto 2024 veniva acquistato a titolo definitivo dalla Juventus per poco meno di 60 milioni di euro, ma Teun Koopmeiners ha deluso le aspettative e quasi sicuramente cambierà squadra al termine della stagione in corso. L’ex Atalanta vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso. Koopmeiners (Ansa Foto) – calciomercato.it Koop sogna da sempre di giocare in Premier League, anzi nel Liverpool che qualche stagione fa aveva provato a strapparlo all’Atalanta per portarlo in Inghilterra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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