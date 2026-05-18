Nel pomeriggio, il trentenne portiere di nazionalità olandese, figlio dell’allenatore della nazionale, ha giocato un ruolo determinante in una partita di calcio. Durante l’incontro, ha parato un rigore e successivamente segnato il tiro decisivo, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di appassionati e giornalisti, che hanno seguito con interesse gli eventi di questa giornata. La partita si è conclusa con una vittoria importante per il Telstar.

Neanche i migliori sceneggiatori avrebbero saputo scrivere una storia più avvincente di questa. Nell’ultima giornata del campionato olandese, con salvezza e playout da decretare tra Telstar e Volendam, la partita è stata risolta da un portiere. Non con una parata. ma con un gol su rigore. E non un portiere qualunque: Ronald Koeman Jr., trentenne figlio del commissario tecnico della nazionale olandese ed ex stella del Barcellona negli anni novanta. La salvezza per le due squadre è appesa a un filo. I padroni di casa hanno bisogno di una vittoria per superare il Telstar in classifica. All’intervallo il punteggio è sull’1-1 e nel secondo tempo il Volendam spinge per trovare il gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Koeman Jr, il piccolo Rambo che ha salvato il Telstar. Ha segnato il rigore decisivo e fa il portiere...

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