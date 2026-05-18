Klinger cresce in Italia | ricavi da 8 a 29 milioni in cinque anni

La filiale italiana di un gruppo specializzato nel controllo dei fluidi ha visto i ricavi triplicare negli ultimi cinque anni, passando da 8 a 29 milioni di euro tra il 2020 e il 2025. La crescita si è verificata nel periodo compreso tra i dati del 2020 e quelli del 2025, evidenziando un aumento costante del fatturato. La società ha mantenuto la sua presenza nel mercato italiano durante questo lasso di tempo, consolidando la propria posizione.

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Un marchio storico dell’industria europea che negli ultimi anni ha trovato in Italia uno dei suoi principali motori di crescita. Klinger, gruppo internazionale attivo nel controllo dei fluidi industriali, rafforza la propria presenza nel nostro Paese e rilancia la strategia globale puntando su innovazione e soluzioni personalizzate. Fondata a Vienna nel 1886 da Richard Klinger, l’azienda ha costruito la propria reputazione a partire da un’invenzione destinata a segnare la storia dell’industria: l’indicatore di livello per liquidi, brevettato oltre 140 anni fa dalla famiglia Klinger. Da allora il gruppo è cresciuto fino a diventare una realtà globale da 686 milioni di euro di fatturato, 2. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Klinger cresce in Italia: ricavi da 8 a 29 milioni in cinque anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bologna Fiere, ricavi +12% a 300 milioni, Ebit +63% a 29,1 milioni Fondazione Cassa, ricavi per oltre cinque milioniE’ un bilancio rilevante quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola che nel 2025 è intervenuta a sostegno di 102 progetti erogando...