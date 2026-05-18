Kings League oggi le Final Four | il programma delle gare

Oggi si svolgono le Final Four della Kings League Italia, segnando l’ultima giornata della stagione calcistica. La manifestazione si tiene a Milano, dove le squadre si sfidano per conquistare il titolo. Le gare sono programmate nel pomeriggio e dureranno tutta la serata, con partite che si disputano in un’unica sede. La competizione coinvolge otto formazioni, divise in due gruppi, e si concluderà con le sfide finali per il primo e il terzo posto.

Milano, 18 maggio 2026 – L a Kings League Italia ritorna in campo per l'ultima volta in questa annata calcistica. Nella Fonzies Arena di Cologno Monzese sarà decretata la squadra vincente del secondo Split di Kings League. La prima semifinale di giornata sarà alle 19 tra i Caesar e gli Underdogs. I biancoverdi sono già certi della qualificazione ai Mondiali per Club avendo concluso la regular season al primo posto. Il loro percorso nella post season inizierà solamente questo pomeriggio, un privilegio riservato alla prima classificata. La squadra di Er Faina ha iniziato il proprio percorso giovedì sconfiggendo la Zeta Como in una gara al cardiopalma ed estromettendo dalla competizione la squadra convenzionata con i lariani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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KINGS LEAGUE GERMANY – FINAL FOUR

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