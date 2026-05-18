Kings League debutto Under in Italia con Como e Prince

In Italia, la Kings League ha organizzato il suo primo incontro dedicato alle categorie Under, che si è svolto a Cologno Monzese. La partita ha visto scendere in campo le squadre di Como e Prince All Stars, con lo scopo di sostenere una campagna di beneficenza promossa dall’UNICEF. L’evento ha coinvolto giovani calciatori e pubblico locale, creando una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà. Questa iniziativa segna un nuovo passo nel panorama delle competizioni giovanili nel paese.

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Kings League Italia, primo match giovanile a Cologno Monzese con Como e Prince All Stars per la campagna UNICEF. Kings League, spazio ai giovani nelle Finals italiane. La Kings League apre alle nuove generazioni e porta in campo, per la prima volta in Italia, un match giovanile ufficiale all’interno del proprio format. L’appuntamento è fissato a Cologno Monzese, nell’ambito delle Final Four italiane, dove il pre-show ospiterà una sfida interamente dedicata ai più giovani. Un evento che unisce spettacolo sportivo e impegno sociale, inserito nella campagna globale “We Were All Children Once”, promossa da Kings League insieme a UNICEF. Como e Prince All Stars protagonisti del match. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Kings League, debutto Under in Italia con Como e Prince ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KINGS LEAGUE LOTTOMATICA.SPORT ITALY GIORNATA 6 Sullo stesso argomento Kings League, Brocchi cade con la Zeta Como: ok i BigBro di FlorenziCologno Monzese, 15 aprile – La Zeta Como di Brocchi non riesce a dare continuità alla vittoria della scorsa settimana contro gli Underdogs. Kings League, debutto da favola dei Circus: ko i BigBro di Moscardelli e FlorenziBologna, 3 marzo 2026 – Inizio a sorpresa per la Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Kings League, il format ideato da Piqué schiera i ragazzini: a Cologno match giovanile con l’UnicefFinal Four della Kings League Italia, alla Fonzie’s Arena si sfideranno l’Under 12 del Como 1907 e i Prince All Stars, per una campagna dedicata ai diritti ... milano.repubblica.it IKAAAW NA NGA OPPA Wil!!! Navarro ora è un CAMPIONE KBL 2026 Kcc Egis Busan = 1995 Houston Rockets = 2012 LA Kings reddit Kings League Italy: debutta il primo match giovanile con Como 1907 e Prince All StarsLe Final Four della Kings League in Italia, in programma oggi a Cologno Monzese, ospiteranno una speciale esibizione dedicata ai piu giovani: per ... sportmediaset.mediaset.it