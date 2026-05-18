Kings League debutto Under in Italia con Como e Prince
In Italia, la Kings League ha organizzato il suo primo incontro dedicato alle categorie Under, che si è svolto a Cologno Monzese. La partita ha visto scendere in campo le squadre di Como e Prince All Stars, con lo scopo di sostenere una campagna di beneficenza promossa dall’UNICEF. L’evento ha coinvolto giovani calciatori e pubblico locale, creando una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà. Questa iniziativa segna un nuovo passo nel panorama delle competizioni giovanili nel paese.
Kings League Italia, primo match giovanile a Cologno Monzese con Como e Prince All Stars per la campagna UNICEF. Kings League, spazio ai giovani nelle Finals italiane. La Kings League apre alle nuove generazioni e porta in campo, per la prima volta in Italia, un match giovanile ufficiale all’interno del proprio format. L’appuntamento è fissato a Cologno Monzese, nell’ambito delle Final Four italiane, dove il pre-show ospiterà una sfida interamente dedicata ai più giovani. Un evento che unisce spettacolo sportivo e impegno sociale, inserito nella campagna globale “We Were All Children Once”, promossa da Kings League insieme a UNICEF. Como e Prince All Stars protagonisti del match. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
KINGS LEAGUE LOTTOMATICA.SPORT ITALY GIORNATA 6
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