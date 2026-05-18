Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dalla fine del 2022, si trovava allo stadio 'Ferraris' per assistere alla partita tra Genoa e Milan. La squadra rossonera ha vinto 2-1 grazie a un gol nei minuti finali. Durante l'incontro, sono state pronunciate alcune parole da parte di Allegri e Rabiot, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La presenza di Cardinale si inserisce nel contesto della partita e delle attività del club.

Il Milan era reduce da cinque sconfitte nelle ultime sette partite (le ultime due consecutive). Questo crollo ha pregiudicato tutto il vantaggio che, da agosto 2025 a marzo 2026, i rossoneri avevano accumulato sulle dirette concorrenti alla Champions League. Il managing partner del fondo RedBird, proprietario del Milan dal 2022, è giunto ieri mattina nel nostro Paese con un volo privato proveniente da Londra, recandosi subito a Genova. Presentatosi allo stadio 'Ferraris' prima di Genoa-Milan, match cruciale per il destino europeo della squadra, il patron è sceso immediatamente negli spogliatoi. Cardinale ha caricato Mike Maignan e compagni, facendo capire quanto la proprietà sia vicina alle vicende rossonere in questo momento delicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Keep going on”: Milan, Cardinale al fianco dei ragazzi. Le parole di Allegri e Rabiot

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